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Около 2 тыс. социально ориентированных НКО получат президентские гранты

21:01
  • четверг
  • 13 января 2022

На их работу выделено 4 миллиарда 35 миллионов рублей

Около двух тысяч некоммерческих организаций получат финансовую поддержку на развитие гражданского общества. Все они победители конкурса Фонда президентских грантов.

Итоги отбора объявили сегодня в Москве. В числе победителей - инициативы в таких сферах, как здравоохранение, наука, образование, а также социальная поддержка и защита граждан. Всего за получение финансирования боролись более 10 тысяч НКО. Стартовать проекты смогут уже 1 февраля. Об этом заявил председатель Координационного совета по проведению конкурсов на предоставление грантов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"С учетом ковида на первом месте у нас здравоохранение и помощь людям, социальная поддержка людей. И мы понимаем, что сотни тысяч людей ждут этой помощи. Определены 1 942 некоммерческие организации-победители, им выделено 4 миллиарда 35 миллионов рублей. Еще 3 миллиарда 288 миллионов рублей они привлекают самостоятельно [в качестве софинансирования]", - сказал Кириенко.

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