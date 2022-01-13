На Сахалине из-за непогоды произошел транспортный коллапс

Циклон на острове будет бушевать до вечера пятницы

Москву накрыл снегопад. По прогнозам, за сутки в столичном регионе может выпасть четверть месячной нормы осадков. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Непогода сопровождается потеплением и резким понижением давления. Похожая картина почти на всей европейской части России. В Новгородской области оказались обесточены десятки населённых пунктов. Замело и Волгоград. Утром город парализовали 10-балльные пробки. Во власти мощного циклона также Сахалин.

Метель немного утихла. Выйдя на улицы, жители Южно-Сахалинска с трудом узнают местность. Для этого автовладельца, который забыл закрыть окно машины, сюрприз – не из приятных. Откапывают авто семьями – работы не на один час. Кто-то все же рискует сесть за руль. Но выехать дальше, чем за пределы двора, редко кому удалось. Через снежные переметы едва пробивается даже спецтехника. В Южно-Сахалинске на городские маршруты вышла лишь часть автобусов. Люди вынуждены добираться до работы, пробивая дорожки через сугробы.

Циклон бушует в регионе уже двое суток, порывы ветра достигают 22 метров в секунду. Закрыта паромная переправа на материк, в аэропорту Южно-Сахалинска задержаны больше десятка рейсов. Остановлено движение междугородних автобусов. На дорогах опасно не только из-за плохой видимости и гололеда. На трассе Долинск – Быков сошли две лавины. Для водителей открыли пункты обогрева.

Коммунальные службы пробивают пути к небольшим населенным пунктам. В одном из них – селе Троицком – 2 тысячи жителей остались без электроснабжения и отопления. На местной газораспределительной сети в ночь на четверг произошла авария. Из-за скачка давления в одной из квартир взорвался газовый котел, в другой загорелась колонка. С ожогами госпитализирована женщина.

Пока специалисты устраняют причину аварии, из соображений безопасности было решено часть села обесточить. Жителям Троицкого предложили переждать непогоду в социальных объектах, где есть тепло. В 16 районах Сахалинской области продлили штормовое предупреждение. Циклон на острове будет бушевать до вечера пятницы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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