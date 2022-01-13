Посольство США в Багдаде обстреляли

Были выпущены две ракеты

Посольство Соединенных Штатов в Багдаде обстреляли ракетами, передает Sky News Arabia.

Как уточняет канал, два снаряда были выпущены по зданию американской дипмиссии. Их перехватили системы ПВО.

Посольство США расположено в охраняемом районе в центре Багдада - так называемой "зеленой зоне". Ранее по нему неоднократно наносились ракетные удары, были жертвы.

В декабре американские СМИ сообщили, что Пентагон занижал число мирных жителей, ставших жертвами авиаударов США в Афганистане, Ираке и Сирии. Реальное число потерь среди мирного населения, по мнению журналистов, установить уже невозможно.

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