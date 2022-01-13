В день прилета Порошенко охрана аэропорта Киева будет усилена

Представителей СМИ будут пускать по предварительной аккредитации

Как передает в четверг "КП в Украине", 17 января охрана международного аэропорта Киева будет усилена. Связано это с ожидаемым возвращением на родину Петра Порошенко.

"С учетом того, что планируется большое количество людей, очевидно, что усилят охрану аэропорта. Больше ничего пока не планируется", - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Представителей СМИ будут пускать в аэропорт только по предварительной аккредитации.

На экс-президента Украины заведено дело по статьям "Государственная измена", "Финансирование терроризма" и "Создание террористической организации". Речь идет о поставках донбасского угля в 2014-2015 годы. Порошенко грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что бывший глава государства улетел в Польшу. Он при этом пообещал вернуться рейсом из Варшавы утром 17 января.

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