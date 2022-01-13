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Обвиняемого в изнасиловании принца Эндрю лишили званий

21:12
  • четверг
  • 13 января 2022

Сын королевы Елизаветы II не будет выполнять никаких государственных обязанностей

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании, лишился воинских званий. Об этом официально сообщили в Букингемском дворце.

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В суде в США он выступит как частное лицо, то есть не сможет рассчитывать на поддержку британской королевской семьи. Ранее его адвокат не смог прекратить дело об изнасиловании.

Герцог Йоркский больше не будет выполнять никаких государственных обязанностей. "С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский слагает с себя воинские титулы и королевские попечительские обязанности", — говорится в заявлении дворца.

Принц Эндрю, герцог Йоркский — третий ребенок и второй сын королевы. Он отвергает обвинения американки Вирджинии Джуффре, которая утверждает, что в несовершеннолетнем возрасте занималась с ним сексом по требованию финансиста Джеффри Эпштейна. Последний в возрасте 66 лет покончил с собой в Нью-Йорке в ожидании суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

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