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В "Президент-Отеле" в Москве упал лифт

21:16
  • четверг
  • 13 января 2022

Кабина сорвалась с седьмого этажа

В центре Москвы на улице Большая Якиманка в "Президент-отеле" упал лифт с людьми, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Лифт упал с седьмого этажа. В нем могли находиться двое рабочих. По предварительным данным, они погибли", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что на седьмом этаже здания ведется ремонт. Рабочие спускались после смены.

В настоящее время кабину лифта вскрывают. Официальной информации об инциденте пока не представлено.

ОБНОВЛЕНИЕ (21:19): МЧС подтвердило информацию о гибели двух рабочих в результате падения лифта при проведении ремонтных работ в "Президент-Отеле", передает РИА "Новости".

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