В "Президент-Отеле" в Москве упал лифт

Кабина сорвалась с седьмого этажа
В центре Москвы на улице Большая Якиманка в "Президент-отеле" упал лифт с людьми, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"Лифт упал с седьмого этажа. В нем могли находиться двое рабочих. По предварительным данным, они погибли", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что на седьмом этаже здания ведется ремонт. Рабочие спускались после смены.
В настоящее время кабину лифта вскрывают. Официальной информации об инциденте пока не представлено.
ОБНОВЛЕНИЕ (21:19): МЧС подтвердило информацию о гибели двух рабочих в результате падения лифта при проведении ремонтных работ в "Президент-Отеле", передает РИА "Новости".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram