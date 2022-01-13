Эрдоган назвал Турцию ключом к проблемам Евросоюза

Страна хочет добиться полноправного членства в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с послами стран ЕС, что, как и ранее, его страна хочет добиться полноправного членства в Евросоюзе.

"Призываю не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения "солидарности" внутри Евросоюза", - добавил глава государства (цитата по РИА "Новости").

По словам Эрдогана, Турция - ключ к урегулированию проблем Европы.

В 1963 году Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕЭС, в 1987-м подала заявку на членство в Европейском союзе. Из-за разногласий переговоры неоднократно приостанавливались, в настоящее время открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

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