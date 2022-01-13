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Россиянка выиграла в лотерею 500 миллионов рублей

22:22
  • четверг
  • 13 января 2022

Часть суммы женщина направит на благотворительность

В новогоднем розыгрыше "Русского лото" жительница Краснодарского края Светлана Брагина выиграла 500 миллионов рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Столото".
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"В предыдущем тираже я выиграла небольшую сумму денег и решила обменять на билеты новогоднего тиража. Продавец предложила мне доплатить несколько сотен и купить подарочный набор на новогодний тираж. Я согласилась. Вот и все",- рассказала сама победительница.

По ее словам, средства она хочет тратить разумно: закрыть кредиты, купить дом дочери и зятю, обновить автомобиль мужу. "Еще очень хочется побывать в Лондоне. Благодаря выигрышу - смогу себе это позволить", - добавила Светлана.

Кроме того, часть суммы она намерена направить на благотворительность.

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