Россиянка выиграла в лотерею 500 миллионов рублей

Часть суммы женщина направит на благотворительность

В новогоднем розыгрыше "Русского лото" жительница Краснодарского края Светлана Брагина выиграла 500 миллионов рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Столото".

"В предыдущем тираже я выиграла небольшую сумму денег и решила обменять на билеты новогоднего тиража. Продавец предложила мне доплатить несколько сотен и купить подарочный набор на новогодний тираж. Я согласилась. Вот и все",- рассказала сама победительница.

По ее словам, средства она хочет тратить разумно: закрыть кредиты, купить дом дочери и зятю, обновить автомобиль мужу. "Еще очень хочется побывать в Лондоне. Благодаря выигрышу - смогу себе это позволить", - добавила Светлана.

Кроме того, часть суммы она намерена направить на благотворительность.

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