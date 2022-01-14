МВФ напомнил Украине об огромном долге

Где Киев возьмет деньги?

Берешь на время и чужие, отдаешь свои и навсегда. Международный валютный фонд напомнил Украине, что неплохо было бы долги отдать. В графике, опубликованном МВФ, указано, что в этом году Киеву надлежит вернуть один миллиард 700 миллионов долларов.

150 миллионов надо выложить в начале февраля. И где их взять? Была бы идея, а деньги найдутся. Если понемногу по всем сусекам поскрести. Украинские журналисты утверждают, что Генпрокуратура планирует выпустить под залог 37 миллионов долларов, это миллиард гривен, еще не арестованного Петра Порошенко, которому в декабре даже повестку не смогли вручить. Прошмыгнул в автомобиль, ближайшим рейсом улетел в Турцию.

Сейчас сидит в Польше, обещает вернуться в понедельник, ареста совсем не боится. Хотя и проходит по очень серьезным статьям: госизмена, пособничество терроризму, злоупотребление служебным положением. Много чем злоупотреблял Петр Алексеевич, а уж злоупотребление в окружении Зеленского украинцы на каждом углу обсуждают. Алексей Арестович, советник президентского офиса, регулярно радует публику свежими открытиями - почему Украина живет так плохо:

"Потому что сначала был невменяемый Обама с его левым проектом мира, в котором он никуда не вмешивается и мир-дружба-жвачка, зеленый мир и прочее-прочее".

Судя по зеленому миру, могут быть правы те, кто говорит, что Арестович тоже замечен в злоупотреблениях. А вот мэр Киева Виталий Кличко вне подозрений, вредными привычками не страдает, он и без них редко соприкасается с реальным миром, судя по тому, что говорит на камеру.

Обиделся Кличко, что украинских политиков в Женеву не позвали, где Россия и США обсуждали проблемы безопасности. Это ничего, что разговор шел между Москвой и Вашингтоном, Украина там должна быть - и точка. А вот насущные проблемы в Киеве обсуждать не любят. И как возвращать МВФ почти два миллиарда долларов, не задумываются. А чего тут думать, Зеленский Международному валютному фонду все давно сказал. Такое Зеленский мог себе позволить, когда играл роль президента в сериале "Слуга народа". И был популярнее, чем сейчас, в роли настоящего главы государства.

Посочувствуем тем, кто путает кино и реальную жизнь. У кого в действительности всё не так, как на самом деле.

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