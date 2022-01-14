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Когда США перестанут бороться с "Северным потоком - 2"

08:57
  • пятница
  • 14 января 2022

На вопросы ответил Константин Симонов

Можно ли рассчитывать, что в Европе возобладает здравый смысл и осознание выгод, которые несёт запуск "Северного потока-2"? Сколь настойчиво США будут бороться с проектом, учитывая корыстный интерес американских поставщиков газа? Как сказывается дороговизна топлива на экономике европейских стран?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"США выступают нашим конкурентом на европейском рынке. И так было всегда. Еще до того, как США начали экспортировать свой сжиженный газ, они поставляли в ЕС уголь", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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