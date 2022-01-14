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Миротворцы ОДКБ возвращаются из Казахстана

08:58
  • пятница
  • 14 января 2022

Вывод всего контингента завершится 19 января

В пятницу миротворцы ОДКБ из Армении, Таджикистана, Белоруссии возвращаются из Казахстана в места постоянной дислокации. На родину их отправят на 14 самолётах ВКС России.
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Подразделения выполнили свою миссию. Они охраняли социально-значимые объекты, военные склады, здания государственной власти и сейчас передают их  казахстанским правоохранителям, сообщает "ТВ Центр".

Вывод всего контингента займёт 5 дней и полностью завершится 19 января. Аэропорт Алма-Аты работает в обычном режиме. В городе по-прежнему действует комендантский час, уровень террористической угрозы снижен с " красного" до "оранжевого". Предполагается, что этот режим будет действовать ещё две недели.

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