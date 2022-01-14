В НАТО анонсировали масштабные учения

Они пройдут весной

Североатлантический альянс объявил о подготовке крупнейших в этом году учений. Манёвры намечены на весну и пройдут в Норвегии. Для страны они станут самыми масштабными за последние 40 лет, передает "ТВ Центр".

Как сообщается, в учениях примут участие и страны-партнёры НАТО, не входящие в альянс. Всего около 40 тысяч человек из 28 государств. Военное командование Норвегии пригласило российских наблюдателей, а также представителей стран, входящих в ОБСЕ.

Именно на этой международной площадке накануне прошёл третий раунд переговоров вокруг проекта соглашения по гарантиям безопасности в Европе, предложенного Россией. Им предшествовали двусторонняя дискуссия между США и Россией в Женеве и переговоры Россия-НАТО в Брюсселе.

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