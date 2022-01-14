Виртуальный Нотр-Дам открыли в Париже

Это масштабный проект

Собор Парижской богоматери ещё восстанавливается после пожара трёхлетней давности, а по нему уже можно совершить экскурсию, причём, не только в пространстве, но и во времени.

Именно этим занимаются люди, бродящие по павильону в одном из пригородов Парижа. Инновационная компания предложила 45-минутное путешествие в виртуальном мире. За это время можно увидеть, как строился Нотр-Дам, как он менялся с годами.

Можно заглянуть в помещения, куда вряд ли удастся попасть обычным туристам, и наконец - подняться на верхние площадки башен-колоколен, с которых смотрел на город несчастный Квазимодо.

Над проектом трудилась команда из 50 человек - художники, аниматоры, а также историки, основательно изучившие архивы. Компания обещает побывать со своим проектом и в Москве.

А восстановление самого Собора планируют завершить в 2024 году к предстоящим в Париже Олимпийским играм.

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