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Сенат США отказался вводить новые санкции против "Северного потока — 2"

08:19
  • пятница
  • 14 января 2022

Законопроект набрал 55 голосов из 60 необходимых

Законопроект о введении санкций против проекта российского газопровода "Северный поток — 2" не сумел набрать необходимое количество голосов на рассмотрении в Сенате США.
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Для одобрения требовалась поддержка не менее 60 сенаторов из 100. За принятие законопроекта высказались только 55 человек.

Несмотря на то, что законопроект не прошел голосование, его автор, сенатор Том Круз, заявил, что поскольку "значительное двухпартийное большинство сенаторов (55-44) вновь проголосовало за немедленные санкции в отношении путинского трубопровода", президент США Джо Байден должен "отменить свое катастрофическое решение предоставить России освобождение от санкций, санкционированных Конгрессом".

Как написал Круз в своем Twitter, лишь введение санкций "может изменить расчеты Путина, остановить вторжение в Украину и устранить экзистенциальную угрозу, которую создает "Северный поток — 2".

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что работа инфраструктуры газопровода "Северный поток — 2" будет зависеть от развития событии вокруг Украины и действий России, поскольку это, "конечно, связано с военной ситуацией на Украине".

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