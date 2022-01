Сенат США отказался вводить новые санкции против "Северного потока — 2"

Законопроект о введении санкций против проекта российского газопровода "Северный поток — 2" не сумел набрать необходимое количество голосов на рассмотрении в Сенате США.

Для одобрения требовалась поддержка не менее 60 сенаторов из 100. За принятие законопроекта высказались только 55 человек.

Несмотря на то, что законопроект не прошел голосование, его автор, сенатор Том Круз, заявил, что поскольку "значительное двухпартийное большинство сенаторов (55-44) вновь проголосовало за немедленные санкции в отношении путинского трубопровода", президент США Джо Байден должен "отменить свое катастрофическое решение предоставить России освобождение от санкций, санкционированных Конгрессом".

Как написал Круз в своем Twitter, лишь введение санкций "может изменить расчеты Путина, остановить вторжение в Украину и устранить экзистенциальную угрозу, которую создает "Северный поток — 2".

President Biden should listen to the Senate and to the people and government of Ukraine, and reverse his catastrophic decision to grant Russia waivers from congressionally mandated sanctions.