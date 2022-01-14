Вашингтон пригрозил жестким ответом на размещение войск РФ в Латинской Америке

Белый дом все же надеется на дипломатию

Размещение российских войск в странах Латинской Америки встретит решительный ответ со стороны Вашингтона, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он признал, что тема на переговорах по гарантиям безопасности в Женеве не поднималась.

"Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом", — сказал Салливан на брифинге в Белом доме. В то же время, советник Байдена выразил надежду на дипломатические договоренности между Россией и США.

Также Салливан пообещал, что в течение суток Белый дом раскроет сценарий "российского вторжения" на Украину. Советник признал, что в достоверности собранных разведкой сведений в Вашингтоне уже так уверены, как раньше. Однако намекнул, что речь может идти о "фабрикации" оснований для обвинения Киева в подготовке нападения на российские войска на востоке, пишут "Известия".

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