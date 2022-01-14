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Гинцбург рассказал, у кого есть преимущество при распространении "омикрона"

08:41
  • пятница
  • 14 января 2022

Глава Центра Гамалеи сам был инфицирован новым штаммом

Люди, прошедшие вакцинацию препаратом "Спутник V", вероятнее всего, не будут болеть коронавирусной инфекцией штамма "омикрон". Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Эксперт заявил, что сам был инфицирован новой разновидностью COVID-19, однако "не болел, симптомов не было". По мнению Гинцбурга, это произошло благодаря вакцинации "Спутником V".

Глава Центра Гамалеи пояснил, что даже не узнал бы о факте инфицирования, если бы не необходимость сдать анализ на вируснейтрализующие антитела к "омикрону" в связи с поездкой за границу — анализ крови после поездки показал очень высокие титры антител.

Гинцбург заявил, что привитые "Спутником V", скорее всего, не заболеют коронавирусом, вызванным штаммом "омикрон", и могут даже не узнать об инфицировании, пока не сдадут антитела, сообщает РИА Новости.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что скорость распространения омикрон-штамма коронавируса гораздо выше, чем у "дельты". Хотя переносится болезнь при заражении "омикроном" легче, расслабляться не стоит.

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