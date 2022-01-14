США обвинили Россию в использовании торговли "в злонамеренных целях"

В США есть специальное бюро, которое занимается подобными "вызовами"

Россия и ряд других государств якобы используют мирную торговлю "в злонамеренных целях". С таким заявлением выступил помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности США Мэттью Аксельрод.

Чиновник Бюро, подведомственного министерству торговли США, заявил, что ему предстоит возглавить "высокоэффективную команду профессионалов по вопросам национальной безопасности в Управлении экспортного контроля в условиях нашего противостояния усилиям Китая, России, Ирана, негосударственных субъектов и так далее по использованию мирной торговли в злонамеренных целях".

Другой помощник министра торговли США Теа Розман-Кендлер заявила, что Бюро отвечает на вызовы, "связанные, в числе прочего, с Китаем, Россией, цепочками поставок, а также перспективными и основополагающими технологиями", сообщает RT.

Ранее стало известно, что в ежегодном докладе, подготовленном для Конгресса аппаратом представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай, содержится обвинение в адрес России — якобы Москва в 2021 году продолжила отклоняться от основополагающих принципов Всемирной торговой организации.

Однако замглавы МИД Александр Панкин подчеркнул, Россия не нарушает никаких норм и правил ВТО — соответственно, у международной организации нет оснований предпринимать какие-либо меры.

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