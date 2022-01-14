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США обвинили Россию в использовании торговли "в злонамеренных целях"

08:59
  • пятница
  • 14 января 2022

В США есть специальное бюро, которое занимается подобными "вызовами"

Россия и ряд других государств якобы используют мирную торговлю "в злонамеренных целях". С таким заявлением выступил помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности США Мэттью Аксельрод.
Россия считает необоснованными претензии ЕС по нарушению норм ВТО

Чиновник Бюро, подведомственного министерству торговли США, заявил, что ему предстоит возглавить "высокоэффективную команду профессионалов по вопросам национальной безопасности в Управлении экспортного контроля в условиях нашего противостояния усилиям Китая, России, Ирана, негосударственных субъектов и так далее по использованию мирной торговли в злонамеренных целях".

Другой помощник министра торговли США Теа Розман-Кендлер заявила, что Бюро отвечает на вызовы, "связанные, в числе прочего, с Китаем, Россией, цепочками поставок, а также перспективными и основополагающими технологиями", сообщает RT.

Ранее стало известно, что в ежегодном докладе, подготовленном для Конгресса аппаратом представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай, содержится обвинение в адрес России — якобы Москва в 2021 году продолжила отклоняться от основополагающих принципов Всемирной торговой организации.

Однако замглавы МИД Александр Панкин подчеркнул, Россия не нарушает никаких норм и правил ВТО — соответственно, у международной организации нет оснований предпринимать какие-либо меры.

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