В бундестаге объяснили проволочки с признанием "Спутника V" в Европе

Дело не в медицинским аспекте, заявил германский депутат

Российская вакцина "Спутник V" давно была бы одобрена к применению в Европе, если бы местный регулятор оценивал препараты исключительно с медицинской точки зрения. Об этом рассказал член комитета бундестага по международным делам от "Альтернативы для Германии" Петр Быстрон.

Политик заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не позволяет применять российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. ЕМА пытается защитить европейский рынок и дать западным фармгигантам возможность без конкуренции продавать свои препараты, считает депутат.

Наряду с этим агентство не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию, рассказал Быстрон в интервью "Известиям".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание и использование вакцины от коронавируса "Спутник V" более чем в 70 странах — огромный успех Российского фонда прямых инвестиций, которому удалось пронести российский препарат через все препоны.

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