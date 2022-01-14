ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В бундестаге объяснили проволочки с признанием "Спутника V" в Европе

09:17
  • пятница
  • 14 января 2022

Дело не в медицинским аспекте, заявил германский депутат

Российская вакцина "Спутник V" давно была бы одобрена к применению в Европе, если бы местный регулятор оценивал препараты исключительно с медицинской точки зрения. Об этом рассказал член комитета бундестага по международным делам от "Альтернативы для Германии" Петр Быстрон.
ВОЗ отложила процедуру признания "Спутника V" на 2022 год

Политик заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не позволяет применять российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. ЕМА пытается защитить европейский рынок и дать западным фармгигантам возможность без конкуренции продавать свои препараты, считает депутат.

Наряду с этим агентство не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию, рассказал Быстрон в интервью "Известиям".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание и использование вакцины от коронавируса "Спутник V" более чем в 70 странах — огромный успех Российского фонда прямых инвестиций, которому удалось пронести российский препарат через все препоны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.