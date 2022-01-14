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В США назвали сроки вступления Украины в НАТО

08:38
  • пятница
  • 14 января 2022

Осталось преодолеть несколько препятствий

Вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем не просматривается. Для принятия нового члена в Североатлантический альянс необходим консенсус – а европейские страны не уверены в необходимости присоединения Киева.

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Как пишет The New York Times, вступлению Украины в Североатлантический альянс мешают несколько причин, кроме уже упомянутой. Обозреватели издания отмечают: несмотря на многочисленные заявления американской администрации по включению Украины в НАТО, сам президент США Джо Байден был осторожен в подобных высказываниях. А с конца 2000-х его энтузиазм относительно расширения альянса на Восток значительно утих.

Кроме того, страны НАТО не устраивает прогресс Киева в борьбе с коррупцией - страна занимает 117 место из 180 по этому показателю. Отмечается также, что Москва обладает экономическими рычагами – такими, как поставки газа. Так что большинство европейских стран предпочтут не портить отношения с Россией.

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