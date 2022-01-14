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Россияне назвали критерии идеальной работы

09:59
  • пятница
  • 14 января 2022

Больше половины опрошенных считают свою работу далекой от идеала

Большинство (66%) россиян, принявших участие в исследовании сервиса "Зарплата.ру", считают главным критерием работы мечты высокий уровень заработной платы и ее своевременную индексацию.
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Для 22% опрошенных таким критерием является надежность компании, 5% обращают внимание на репутацию организации на рынке, 4% ставят во главу угла расширенный социальный пакет.

Перечисляя дополнительные критерии идеальной работы, 70% назвали адекватное руководство, удобное территориальное расположение упомянули 57%, профессионализм коллег отметили 44%.

При этом почти 60% респондентов считают свою текущую работу далекой от идеала.

Среди тех, кто хотел бы в 2022 году найти новую работу, 38% участников опроса рассчитывают на трудоустройство в крупной российской организации, 21% хотят работать в международной компании, 12% — в государственной структуре, 19% хотели бы открыть свой бизнес.

Самыми привлекательными сферами оказались IT, телеком (28%), финансы, банки, бухгалтерия (10%), медицина, фармация (9%), продажи (9%), сфера услуг (6%), энергетика, добыча сырья (4%), сообщает ТАСС.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что в планах каждого четвертого россиянина есть смена профессии в 2022 году. Больше всего переквалифицироваться хотят люди, занимающиеся делопроизводством (52%).

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