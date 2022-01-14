Два человека пострадали при крушении легкого самолета на Алтае

Информацию о ЧП подтвердили в МЧС

Два человека пострадали при аварии легкомоторного самолета в Алтайском крае. Информацию подтвердили в Главном управлении МЧС по региону.

"14.01.2022 года в Алтайском районе в 1 километре от аэродрома н.п. Старобелокуриха произошло происшествие с участием легкомоторного самолета. Всего на оперативное событие привлекалось 24 человека и 6 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае жестко приземлился легкомоторный самолет. Пострадали два человека, находившиеся на борту, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что самолет выполнял экскурсионный полет, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram