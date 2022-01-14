ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два человека пострадали при крушении легкого самолета на Алтае

09:06
  • пятница
  • 14 января 2022

Информацию о ЧП подтвердили в МЧС

Два человека пострадали при аварии легкомоторного самолета в Алтайском крае. Информацию подтвердили в Главном управлении МЧС по региону.

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно вернули в Екатеринбург
Возбуждено дело после крушения самолета в Удмуртии

"14.01.2022 года в Алтайском районе в 1 километре от аэродрома н.п. Старобелокуриха произошло происшествие с участием легкомоторного самолета. Всего на оперативное событие привлекалось 24 человека и 6 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае жестко приземлился легкомоторный самолет. Пострадали два человека, находившиеся на борту, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что самолет выполнял экскурсионный полет, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МЧС России
МЧС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.