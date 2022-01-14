МЧС помогает справляться россиянам с сюрпризами погоды

В регионах - сильные снегопады

В столичном регионе в пятницу резкое потепление. В Москве метель и мокрый снег сменились дождём. Городские службы в режиме повышенной готовности. Непогода сопровождается резким понижением давления. Порывы ветра усилились и местами переходят в шквалистый ветер. Похожая картина почти на всей европейской части России. Помощь населению в регионах оказывают службы МЧС. Во власти мощного циклона который день находится Сахалин.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

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