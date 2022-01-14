ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС помогает справляться россиянам с сюрпризами погоды

11:53
  • пятница
  • 14 января 2022

В регионах - сильные снегопады

В столичном регионе в пятницу резкое потепление. В Москве метель и мокрый снег сменились дождём. Городские службы в режиме повышенной готовности. Непогода сопровождается резким понижением давления. Порывы ветра усилились и местами переходят в шквалистый ветер. Похожая картина почти на всей европейской части России. Помощь населению в регионах оказывают службы МЧС. Во власти мощного циклона который день находится Сахалин.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вертолет МЧС России
Вертолет МЧС России
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.