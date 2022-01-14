Запад продолжает накалять обстановку мифической российской угрозой

Анонсированы масштабные учения

Десятки стран НАТО примут участие в масштабных учениях этой весной. Будет задействован воинский контингент численностью в 40 тысяч человек. Об этом Россию уведомила Норвегия, где развернутся манёвры. Новость пришла на фоне переговоров о гарантиях безопасности. Запад пытается увести разговор в сторону обсуждения мифической угрозы, якобы исходящей от Москвы, и нагнетает обстановку. При этом не имея точных данных о намерениях России, признались в Вашингтоне.

Это больше напоминало не брифинг – короткое выступление, а бенефис Джейка Салливана. Советник Белого дома по национальной безопасности бравировал и сыпал жесткими заявлениями, когда журналисты спрашивали о пресловутой российской угрозе:

"Я не собираюсь отвечать на шумиху в публичных комментариях. Вопрос не поднимался в ходе дискуссий о стратегической стабильности. Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом".

А вот об Украине Салливан говорил куда более охотно и подробно. Сообщил: американские разведчики так и не нашли доказательств того, что Москва вот-вот пойдет на Киев. Но при этом ответ Запада на мнимую российскую агрессию почти готов.

"Мы продолжаем интенсивно координировать с партнерами принятие жестких экономических мер в ответ на дальнейшее российское вторжение в Украину. И мы продолжаем поддерживать Украину и украинский народ в защите их суверенитета и территориальной целостности. Мы очень четко разъяснили России стоимость последствий дальнейших военных действий или дестабилизации ситуации в этой стране", - заявил Салливан.

Впрочем, такие заявления Вашингтона научилась расшифровывать американская пресса. Антироссийские санкции сами по себе, а Киев – лишь предлог для них. Издание "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на политологов пишет: публичная поддержка Украины только лишь слова. Автор отмечает: Германия и Франция ранее выступали против членства Киева в блоке, в результате чего другие европейские члены альянса заняли выжидательную позицию. Осторожничает и Джо Байден.

Тем временем страны-члены НАТО анонсировали крупнейшие учения. Маневры весной пройдут в Норвегии. В них примут участие около 40 тысяч человек, в том числе военнослужащие государств-партнеров альянса. Одна из таких стран – Швеция – уже сейчас усилила патрулирование в Балтийском море. Начальник оперативного отдела вооруженных сил Лейф Микаэль Классон заявил – "наступательные способности России усиливаются", а потому шведские военные "должны действовать соответственно". И все это на фоне предложений России заключить соглашение с юридическими гарантиями о безопасности и отодвинуть военную инфраструктуру на Запад.

"На нашей стороне были аргументы, которых у Запада нет. Аргументы касались принципа неделимости безопасности. Мы настойчиво возвращали их не к натовским порядками, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего евроатлантического сообщества", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Ответ Москве в письменной форме Вашингтон и европейские союзники пообещали дать на следующей неделе. Москва, отметили в нашем МИДе, готова ждать.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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