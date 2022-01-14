Новый мост в Ленобласти даст стимул развитию Подпорожья

Ожидается, что конструкцию сдадут на три года раньше, чем запланировано

Масштабная стройка в Ленинградской области. Новый мост через реку Свирь свяжет две стороны города Подпорожья. Сейчас жители вынуждены пользоваться паромной переправой. Работы ведут ускоренными темпами.

Перед тем, как положить очередную балку на основание моста, на берегу ее очищают от снега и ледяной корки и как следует отогревают. 12-тонная конструкция не должна скользить и ездить по опоре, это залог прочности всего сооружения.

На самой опоре тем временем тщательно вымеряют траекторию - поперечная балка должна лечь на место с ювелирной точностью. Допустимая погрешность всего 2 миллиметра. Важно, чтобы между надводным и береговым пролетами не образовался деформационный шов, ведь мосту предстоит выдерживать серьезную нагрузку.

Грандиозная задумка соединить два берега реки Свирь в Ленинградской области, обеспечив тем самым коммуникацию для жителей города Подпорожье на правом и левом берегу, появилась ещё в советские годы. Но тогда по каким-то причинам она не была реализована. Может это и к лучшему, говорят современные строители. Новое сооружение построено по современным технологиям, с новыми материалами, и простоит значительно дольше.

С момента основания города в 1940-х тысячи жителей Подпорожья переправлялись с одного берега на другой в объезд города, по плотине гидроэлектростанции, что стоит выше по течению. Движение здесь однополосное, да еще и реверсивное, поэтому с обеих сторон всегда скапливаются огромные очереди. Тем, кто работает в одной части города, а живет в другой, приходится тратить много времени на дорогу.

А во время ремонта плотины переправиться можно вообще только паромом. Теперь город, который расположен вдалеке от федеральных трасс, получил стимул к развитию. Впервые за последние годы здесь даже начали появляться новостройки.

По плану мост должны сдать в 2026 году, но рабочие идут с опережением графика на целых три года. Монтаж каркаса на левом берегу уже завершен. Пешеходное движение по новому мосту откроется уже в этом году. Местные жители ждут этого события с нетерпением. В будущем новая переправа поможет разгрузить узкое и опасное Мурманское шоссе и значительно сократить путь из северной столицы до столицы Карелии - Петрозаводска.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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