"ТВ Центр" получил суперсовременную студию

Там установлено инновационное оборудование

Важные перемены произошли на канале "ТВ Центр". Уже со следующего понедельника мы будем рассказывать вам о самых значимых событиях дня из новой студии. Это не только новые декорации, но и современное оборудование и передовые технологии. Работы по подготовке велись несколько месяцев.

Это большое событие для самих "Событий". Семь информационных выпусков в день! Только на нашем телеканале есть "25-й час" в сутках. А раз в неделю можно оказаться в самом "Центре событий". Мы делаем всё, чтобы зритель увидел полную и объективную информационную картину - теперь из новой суперсовременной студии.

"Когда мы её начинали, технологий такого экрана не было. Поэтому мы не знали, а получится ли у нас? А возможно ли это? И когда сейчас мы уже подошли к процессу реализации, уже такие технологии появились - "Слава богу!". Потому что на начальном этапе нам говорили: это невозможно вообще. А сейчас, как мы видим, возможно все! На телевидении вообще нет ничего невозможного!" – рассказал главный телеоператор телеканала "ТВ Центр" Илья Кожухов.

Та самая телевизионная магия и в этих кадрах – месяцы кропотливой работы всего за несколько секунд. Функционален каждый сантиметр! Огромные плазменные экраны позволяют наглядно иллюстрировать все детали. Комфорт и в мелочах.

Главная гордость, конечно, роботизированные камеры! Раньше операторы каждую настраивали и передвигали вручную. Теперь всё автоматически, одним движением специального джойстика. Со стороны это напоминает кадры из какого-то фантастического фильма.

"Здесь есть три прекрасных робота, которые могут передвигаться по всей площади этой студии. Таким образом, мы можем работать на 360 градусов. Как говорят операторы, "куда ни поверни камеру, везде план" - это позволяет нам снимать несколько программ, находясь в одной студии", - пояснил Илья Кожухов.

Колоссальные технические возможности для создания интересного и качественного контента. Новости — это не только самая оперативная информация и красивая картинка, но и титанический труд команды профессионалов. Во время эфира всё самое интересное происходит не только в студии, но и за кадром в аппаратной. Градус эмоций, порой, зашкаливает. Работаем ведь в прямом эфире! У редакторов, режиссеров, звукоинженеров теперь тоже новая аппаратная и самое современное оборудование.

"У нас теперь есть дополненная реальность. Мы можем показывать объекты в реальном времени, что есть, скорее всего, только у нас", - рассказала главный режиссёр телеканала "ТВ Центр" Марина Княгинина.

Красивые ракурсы и плавные движения – тренды современного телевизионного вещания, которым "ТВ Центр" не просто следует, а теперь сам задаёт. Аппаратная со стороны не зря напоминает центр управления полётами.

Матвей Шестаков, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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