Сергунина рассказала о победах учеников детских технопарков Москвы в конкурсах

В столице работает 21 детский технопарк

В 2021 году 460 слушателей детских технопарков Москвы стали победителями различных национальных конкурсов и олимпиад. Об этом в пятницу, 14 января, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

К настоящему времени в детских технопарках создано 111 тематических лабораторий, в них ведется обучение более чем по 400 программам. В 2021 году список направлений подготовки расширился, а ученики одержали множество побед на юношеских состязаниях.

Помимо 460 победителей конкурсов и олимпиад Сергунина рассказала еще примерно о 500 обладателях различных призовых мест. При этом в списке достижений имеются и успехи на чемпионатах международного уровня.

В частности, представители технопарка "Альтаир" при РТУ МИРЭА одержали победу и заняли призовые места на конкурсе исследовательских и проектных работ школьников "Высший пилотаж".

Слушатели "Инжинириума" МГТУ имени Н.Э. Баумана стали лидерами в творческой категории регионального этапа Всероссийской олимпиады по робототехнике (WRO).

Традиционно ученики столичных детских технопарков успешно выступают на национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В декабре 2021 года Сергунина рассказала об открытии в столице 21-го детского технопарка — второго на базе Российского государственного социального университета. Как отметила заммэра, преподаватели помогут детям и подросткам развить компетенции, которые пригодятся в будущем при получении профессии.

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