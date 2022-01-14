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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 320 миллионов

09:42
  • пятница
  • 14 января 2022

Умерли за время пандемии более 5,5 миллиона пациентов с коронавирусом

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 320 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

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По информации, полученной на утро 14 января, за время пандемии зарегистрировано 320 097 533 случая заболевания COVID-19. Скончались 5 520 638 пациентов с коронавирусом.

Больше всего заболевших в Соединенных Штатах - 64 082 753. На втором месте по числу заражений Индия, где выявлено 36 582 129 случаев коронавируса. В Бразилии, которая на третьем месте, за время пандемии заразились COVID-19 22 815 827 человек, сообщается на сайте университета.

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