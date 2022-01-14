Володин напомнил НАТО об уникальном российском оружии

Этим преимуществом Москва не пользуется

Россия располагает оружием, которого нет больше ни у одного государства в мире. Об этом в пятницу, 14 января, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Комментируя ход переговоров в США и НАТО по гарантиям безопасности, политик напомнил о договоренности "вести серьезный и содержательный диалог по обозначенным вопросам с целью достижения реальных результатов".

Спикер нижней палаты парламента написал в своем Telegram-канале, что у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, однако Москва это преимущество в диалоге с НАТО не использует — при том, что "в парламенте США звучат истеричные заявления о санкциях против нашей страны".

С учетом этого Володин призвал Запад "обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что США и их союзники ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям Москвы — в том числе по свертыванию инфраструктуры НАТО и нерасширению альянса.

При этом другой замглавы МИД Сергей Грушко отметил, что Россия не может согласиться с тем, что ее территорию рассматривают в качестве цели для ударных средств. У Москвы есть набор законных военно-технических мер, она готова их применить, если почувствует реальную угрозу своей безопасности.

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