Пхеньян запустил новую ракету в сторону Японского моря

Точное место падения снаряда устанавливается

Новый ракетный запуск со стороны КНДР зафиксировали в Южной Корее и Японии. Минобороны Японии и береговая охрана страны предполагают, что ракета была баллистической.

По данным японской береговой охраны, северокорейская ракета, вероятно, уже упала. Точное место падения сейчас устанавливают. Экипажи кораблей в акватории Японского моря предупреждают: если они обнаружат обломки ракеты, ни в коем случае нельзя к ним приближаться.

В наступившем году Пхеньян уже третий раз проводит испытания своих ракет. Как сообщали в Сеуле, 11 января запуск был произведен из внутренних районов КНДР в направлении Японского моря. По данным южнокорейских служб, ракета пролетела более 700 км, высота в наивысшей точке составила 60 км, скорость полета - более 12 тысяч км/ч, передает ТАСС.

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