Видео с места падения экскурсионного самолета на Алтае

Пострадавший получил полет в подарок от жены

Пилот и пассажир рухнувшего на Алтае легкомоторного самолета "Аэропракт-22" получили тяжелые травмы.

Пострадавших доставили в больницу Бийска, были проведены консультации реаниматолога и хирурга, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

Пассажир рухнувшего самолета получил полет на воздушном судне в подарок от жены на день рождения - буквально пять дней назад он отметил свое 34-летие, передает Life.ru.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". На месте работают сотрудники МЧС, они опубликовали кадры разбитого самолета.

Крушение легкомоторного самолета "Аэропракт-22" произошло утром 14 января недалеко от аэродрома села Старобелокуриха. Известно, что воздушное судно проводило экскурсионный полет. По предварительным данным, ЧП произошло из-за ошибки пилота.

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