Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложено

Дума одобрила документ в первом чтении в декабре 2021 года

Правительство совместно с партией "Единая Россия" решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Об этом в пятницу, 14 января, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Как пояснила замглавы кабмина, это решение было принято в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации: документ готовили как меру реагирования на распространение штамма коронавируса "дельта", однако с появлением "омикрона" речь идет о новых вызовах.

В течение дня правительство внесет поправки в законопроект с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Госдумы, рассказала Голикова.

В частности, граждане, не имеющие сертификаты о вакцинации или перенесенном коронавирусе, смогут и после 1 февраля 2022 года для доступа в общественные места использовать отрицательный ПЦР-тест, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель главы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов предположил, что рассмотрение законопроекта во втором чтении может быть отложено в случае улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. В противном случае Дума успела бы рассмотреть законопроект до 1 февраля.

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