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В кабмине уточнили порядок выдачи ковид-сертификатов военным и лицам с медотводом

10:51
  • пятница
  • 14 января 2022

Военнослужащие будут получать документы в особом порядке

Правительственные поправки в законопроект о QR-кодах содержат норму о том, что срок действия ковидного сертификата гражданам с медицинским отводом от вакцинации будет устанавливать Министерство здравоохранения. Об этом в пятницу, 14 января, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
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Военнослужащим и приравненным к ним лицами предлагается выдавать сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных, отметила Голикова.

Как заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, законопроект о QR-кодах затрагивает права и свободы граждан, поэтому должен проходить самое детальное обсуждение.

В свою очередь, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что "Единая Россия" считает единственно правильным решением отложить рассмотрение законопроекта в связи с распространением в мире нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает РИА Новости.

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что правительство совместно с партией "Единая Россия" решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении: документ готовили как меру реагирования на распространение штамма коронавируса "дельта", однако с появлением "омикрона" речь идет о новых вызовах.

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