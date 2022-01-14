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Власти Австралии аннулировали визу Новака Джоковича

10:59
  • пятница
  • 14 января 2022

Теннисисту закрыли въезд в страну на три года

Власти Австралии повторно аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича и приняли решение о депортации спортсмена.
Что известно о скандале с участием Новака Джоковича в Австралии

Об этом заявил министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук. Кроме того, Джоковичу будет запрещено въезжать на территорию Австралии в ближайшие три года, передает ТАСС. 

Местные СМИ пишут, что Джокович намерен обратиться в суд, если власти аннулируют его визу.

Скандал с Джоковичем разгорелся 5 января. Теннисист прибыл в Мельбурн для участия в чемпионате Australian Open, не имея вакцинации от коронавируса. Пограничные службы не увидели достаточно доказательств в справке для медотвода от вакцинации и аннулировали визу теннисиста.

Этот инцидент вызвал негодование австралийском обществе, поэтому за дело с аннулированием визу взялся лично министр по делам иммиграции.

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