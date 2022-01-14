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Эндокринолог объяснил, как сохранить нормальный вес при COVID-19

11:20
  • пятница
  • 14 января 2022

На это влияют гиподинамия и изменение рациона

Коронавирусная инфекция в числе прочих проблем со здоровьем может отрицательно сказаться на весе. О том, как с этим бороться, рассказал кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Юрий Потешкин.
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Как пояснил медик, чаще всего из-за изменения рациона питания и гиподинамии пациенты с COVID-19 набирают вес — в ряде случаев до 10-15% от начальной массы тела.

Для возвращения прежней физической формы в период реабилитации следует постепенно восстанавливать физическую активность и подбирать питание под свою нагрузку. Оптимально делать это по рекомендациям специалистов.

При легком течении коронавируса и несущественной прибавке веса можно восстановиться примерно за месяц. При этом полноценное восстановление организма после коронавирусной инфекции происходит примерно за полгода, рассказал Потешкин в интервью радио Sputnik.

Ранее медик рассказал, что коронавирусную инфекцию удастся "изгнать" с территорий, где будет достигнут высокий уровень вакцинации. При этом даже после "изгнания" коронавируса с ряда территорий благодаря вакцинации останутся районы с большим числом людей, чувствительных к данному заболеванию.

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