Эндокринолог объяснил, как сохранить нормальный вес при COVID-19

На это влияют гиподинамия и изменение рациона

Коронавирусная инфекция в числе прочих проблем со здоровьем может отрицательно сказаться на весе. О том, как с этим бороться, рассказал кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Юрий Потешкин.

Как пояснил медик, чаще всего из-за изменения рациона питания и гиподинамии пациенты с COVID-19 набирают вес — в ряде случаев до 10-15% от начальной массы тела.

Для возвращения прежней физической формы в период реабилитации следует постепенно восстанавливать физическую активность и подбирать питание под свою нагрузку. Оптимально делать это по рекомендациям специалистов.

При легком течении коронавируса и несущественной прибавке веса можно восстановиться примерно за месяц. При этом полноценное восстановление организма после коронавирусной инфекции происходит примерно за полгода, рассказал Потешкин в интервью радио Sputnik.

Ранее медик рассказал, что коронавирусную инфекцию удастся "изгнать" с территорий, где будет достигнут высокий уровень вакцинации. При этом даже после "изгнания" коронавируса с ряда территорий благодаря вакцинации останутся районы с большим числом людей, чувствительных к данному заболеванию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram