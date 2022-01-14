Шесть человек пострадали при взрыве на газозаправочной станции в Улан- Удэ

По соседству расположена АЗС

Взрыв и пожар на газозаправочной станции в Улан- Удэ, пострадали шесть человек. Рядом со станцией расположены автомастерские и АЗС, сообщили в минздраве Бурятии.

"В результате ЧП, по предварительной информации, пострадали шесть человек, они доставлены в медучреждение", - сообщили в пресс-службе министерства.

Взрыв прогремел на улице Ботанической, в автомобиле, перевозившем газовые баллоны. Вспыхнул пожар, огонь перекинулся на административное здание. На месте работают пожарные, сотрудники ГИБДД перекрыли ближайшие дороги, передает ТАСС.

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