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Диетолог перечислила людей, которым противопоказаны пельмени

11:50
  • пятница
  • 14 января 2022

Здоровые люди могут позволить себе такую еду

Пельмени не ассоциируются с правильным питанием, хотя здоровый человек может время от времени включать это блюдо в свое меню. О том, как его оздоровить и кому нельзя есть пельмени, рассказала диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.
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Эксперт посоветовала отдавать предпочтение пельменям, которые содержат нежирные сорта мяса: белое мясо птицы или говядину. Круглова предупредила, что в промышленности в пельмени часто добавляют много специй и соли, что повышает вкусовую привлекательность продукта — а заодно и риск того, что человек переест.

Диетолог предложила готовить пельмени дома самостоятельно, заменив часть муки на цельнозерновую, а также контролируя количество соли и специй.

Пельмени лучше варить, а не жарить, чтобы не добавлять лишних калорий. При употреблении блюдо следует сопровождать пельмени овощной нарезкой или овощным салатом.

Людям с лишним весом и тем более ожирением рекомендовано ограничить пельмени в своем рационе. Тем, кто страдает от обострения воспалительных заболеваний пищеварительного тракта (гастрит, гастродуоденит, язва), от пельменей необходимо отказаться совсем.

Людям с подагрой также важно существенно ограничить употребление животного белка, рассказала Круглова в интервью радио Sputnik.

Ранее врач рассказал, что сыр при всей своей пользе может быть опасен для здоровья, если употреблять его в чрезмерных количествах. Максимальной суточной порцией медик назвал 100-150 грамм сыра.

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