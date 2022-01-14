В московском метро усилили антиковидный контроль

Это связано с ростом заболеваемости

Контроль за соблюдением антиковидных мер в московском транспорте усилен. Это необходимо из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице. Ситуация с распространением штаммов COVID-19, в том числе "омикрона", напряженная, заявил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"Мы усиливаем контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы. Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов", — цитирует Султанова РИА Новости.

Руководитель ведомства призвал пассажиров правильно носить средства индивидуальной защиты. Султанов также отметил, что усиленные проверки продолжатся на входах в метрополитен, на станциях МЦК и МЦД, вокзалах и на наземном транспорте.

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