ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московском метро усилили антиковидный контроль

11:10
  • пятница
  • 14 января 2022

Это связано с ростом заболеваемости

Контроль за соблюдением антиковидных мер в московском транспорте усилен. Это необходимо из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице. Ситуация с распространением штаммов COVID-19, в том числе "омикрона", напряженная, заявил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

В столичном транспорте усилен контроль за масочным режимом
В Москве усилили контроль за ношением масок

"Мы усиливаем контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы. Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов", — цитирует Султанова РИА Новости.

Руководитель ведомства призвал пассажиров правильно носить средства индивидуальной защиты. Султанов также отметил, что усиленные проверки продолжатся на входах в метрополитен, на станциях МЦК и МЦД, вокзалах и на наземном транспорте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Пассажиры метро
Пассажиры метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.