Министр информации Казахстана оправдался за свою русофобию

Виртуальный мусор уже давно истлел", - отметил он
Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров прокомментировал обвинения в русофобии.
Он заявил, что с большим уважением относится к российской истории, в частности, к Великой Отечественной войне.
"Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем десятилетней давности понятны, но исчерпаны. Виртуальный мусор уже давно истлел", - сообщил он в интервью Sputnik Казахстан.
Накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что отказывается поддерживать какие-либо контакты с Умаровым из-за его русофобских взглядов. Ранее казахский министр сказал, что Великая Отечественная война – это "чужая война, в которую втянули Казахстан".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram