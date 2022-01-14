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Министр информации Казахстана оправдался за свою русофобию

11:36
  • пятница
  • 14 января 2022

Виртуальный мусор уже давно истлел", - отметил он

Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров прокомментировал обвинения в русофобии.

Он заявил, что с большим уважением относится к российской истории, в частности, к Великой Отечественной войне.

"Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем десятилетней давности понятны, но исчерпаны. Виртуальный мусор уже давно истлел", - сообщил он в интервью Sputnik Казахстан.

Накануне глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что отказывается поддерживать какие-либо контакты с Умаровым из-за его русофобских взглядов. Ранее казахский министр сказал, что Великая Отечественная война – это "чужая война, в которую втянули Казахстан".

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