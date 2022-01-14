Лавров: США намерены "замотать" процесс по гарантиям безопасности

Москва готовится к любому развитию событий

США и НАТО намерены "замотать" процесс по гарантиям безопасности. Однако Москва ждет быстрого и конкретного ответа и не собирается ждать вечно, заявил глава МИД России. Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готовится к любому развитию событий.

"Тем временем мы продолжим работу над тем, чтобы мы все были готовы на случай любого развития событий. В целом мы убеждены, что если есть добрая воля, если есть готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемые решения", - сказал министр на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Лавров подчеркнул, что США и Североатлантический альянс откровенно провозглашают курс на сдерживание России и Китая. Не прекращаются попытки искусственно расширять состав НАТО – в частности, втягивая туда Украину и скандинавские страны. Российский министр отметил, что эта структура после холодной войны потеряла смысл своего существования, передает ТАСС.

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