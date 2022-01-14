В храме Великомученика Георгия Победоносца произошел пожар

Это духовный центр грузинской диаспоры

В Москве в храме Великомученика Георгия Победоносца загорелась кровля.

Инцидент произошел на Большой Грузинской улице. Огонь охватил 20 квадратных метров, а данный момент открытое горение ликвидировано, пишет ТАСС.

Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара на данный момент не установлены.

Храм Великомученика Георгия Победоносца - духовный центр грузинской диаспоры в Москве.

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