ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В храме Великомученика Георгия Победоносца произошел пожар

12:04
  • пятница
  • 14 января 2022

Это духовный центр грузинской диаспоры

В Москве в храме Великомученика Георгия Победоносца загорелась кровля.

Инцидент произошел на Большой Грузинской улице. Огонь охватил 20 квадратных метров, а данный момент открытое горение ликвидировано, пишет ТАСС.

Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара на данный момент не установлены.

Храм Великомученика Георгия Победоносца - духовный центр грузинской диаспоры в Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Храм Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах
Храм Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.