В храме Великомученика Георгия Победоносца произошел пожар

Это духовный центр грузинской диаспоры
В Москве в храме Великомученика Георгия Победоносца загорелась кровля.
Инцидент произошел на Большой Грузинской улице. Огонь охватил 20 квадратных метров, а данный момент открытое горение ликвидировано, пишет ТАСС.
Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара на данный момент не установлены.
Храм Великомученика Георгия Победоносца - духовный центр грузинской диаспоры в Москве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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