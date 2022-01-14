МИД пригрозил США "самым разным" ответом за отказ гарантировать нерасширение НАТО

Все зависит от предложений экспертов

Россия может различными способами ответить США в случае отказа дать гарантии нерасширения НАТО. Об этом в пятницу, 14 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, ответ "может быть самым разным", в зависимости от военных экспертов предложений главе государства. Лавров предложил пока не гадать на кофейной гуще, однако подчеркнул, что Россия не намерена "бесконечно ждать каких-то перемен и обещаний".

Министр указал, что только Запад, в первую очередь Соединенные Штаты, склонны, не дожидаясь развития событий, сразу хвататься за "санкционную дубинку".

При этом Запад рассчитывает на сценарий, который позволит Вашингтону сбросить с себя ответственность за решение вопросов по гарантиям безопасности на переговорах с Россией и "все это растворить, привлекая своих соратников", цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, однако Москва это преимущество в диалоге с НАТО не использует — при том, что "в парламенте США звучат истеричные заявления о санкциях против нашей страны".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram