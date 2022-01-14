ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД пригрозил США "самым разным" ответом за отказ гарантировать нерасширение НАТО

12:16
  • пятница
  • 14 января 2022

Все зависит от предложений экспертов

Россия может различными способами ответить США в случае отказа дать гарантии нерасширения НАТО. Об этом в пятницу, 14 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: США намерены "замотать" процесс по гарантиям безопасности

По словам главы МИД, ответ "может быть самым разным", в зависимости от военных экспертов предложений главе государства. Лавров предложил пока не гадать на кофейной гуще, однако подчеркнул, что Россия не намерена "бесконечно ждать каких-то перемен и обещаний".

Министр указал, что только Запад, в первую очередь Соединенные Штаты, склонны, не дожидаясь развития событий, сразу хвататься за "санкционную дубинку".

При этом Запад рассчитывает на сценарий, который позволит Вашингтону сбросить с себя ответственность за решение вопросов по гарантиям безопасности на переговорах с Россией и "все это растворить, привлекая своих соратников", цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, однако Москва это преимущество в диалоге с НАТО не использует — при том, что "в парламенте США звучат истеричные заявления о санкциях против нашей страны".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.