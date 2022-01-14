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Метеозависимым назвали средства защиты от понижения давления

12:40
  • пятница
  • 14 января 2022

В Москве атмосферное давление упадет до рекордно низких значений

Значительное падение атмосферного давления грозит метеозависимым людям серьезным ухудшением самочувствия. О том, как с этим бороться, рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.
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Медик порекомендовал не планировать тяжелых упражнений в дни резкого снижения атмосферного давления, избегать стрессовых ситуаций, алкогольных возлияний и тяжелой работы.

Копылов рассказал, что связь между болью в суставах и снижением атмосферного давления особенно отмечается у пожилых людей. Понижение атмосферного давления может провоцировать головные боли и скачки артериального давления.

Всем, у кого есть артериальная гипертензия, необходимо принимать назначенные лекарства, а в дни сниженного атмосферного давления дополнительно несколько раз измерить артериальное давление, рассказал врач АГН "Москва".

13 января ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что атмосферное давление к концу дня достигнет 730 мм ртутного столба. Специалист предупреждает: суточное изменение давления в 4 мм уже ощущают метеозависимые люди, а здоровые ощущают перепад в 7 и более миллиметров. 15 единиц — это очень серьезно, москвичам надо быть осторожными.

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