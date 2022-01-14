Коронавирусом в России заболели еще 23820 человек

Выздоровели 24952 человека

Заболеваемость коронавирусом в России начала расти - за минувшие сутки в стране выявлено 23820 случаев. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 739 человек, выздоровели 24952 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 5712. В Московской области за сутки заболели 1990 человек, в Санкт-Петербурге - 2708.

За весь период пандемии в стране выявлено 10747125 случаев инфекции. Умерли 319911 пациентов. Выздоровели 9809300 человек.

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