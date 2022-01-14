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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Аяна Содбоева

12:13
  • пятница
  • 14 января 2022

У мальчика тяжёлое заболевание

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение трёхлетнего Аяна Содбоева из Улан-Удэ. У мальчика врождённый порок сердца. Его правый желудочек не развит, и всю нагрузку на себя взял левый.

Из-за этого детскому организму не хватает кислорода, что приводит к отставанию в развитии и постоянной усталости. В прошлом году Аян пережил опасную операцию на сердце, и теперь ему нужно провести диагностическое зондирование. Но стоит оно очень дорого.

Слова благодарности от родителей Аяна: "Наша семья выражает Вам огромную благодарность за оказанную помощь в сборе средств на зондирование и МРТ для нашего сына! Теперь Аян будет проходить обследование в лучшей клинике мира, где работают высококвалифицированные доктора. Благодаря Вам мы можем спасти жизнь нашего ребенка, ведь от проведенной операции и обследования зависит качество и продолжительность его жизни. Собрать такую огромную сумму без Вас было бы невозможно. Спасибо Вам, что откликнулись на нашу просьбу! Каждый день мы молимся за всех, кто помогает нам и другим нуждающимся людям! Пусть Ваша жизнь будет наполнена самыми хорошими событиями, невзгоды обходят Вас стороной, а все задуманное обязательно сбывается! С уважением, семья Содбоевых".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Аян Содбоев
Аян Содбоев
Аян Содбоев
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