ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава ЦБ назвала условие роста инфляции в полтора раза

13:00
  • пятница
  • 14 января 2022

Рост инфляции в мире является кардинальным изменением трендов

Инфляция в России могла бы оказаться выше на четыре процентных пункта, если бы Центробанк не ужесточил денежно-кредитную политику. С таким заявлением в пятницу, 14 января, выступила на Гайдаровском форуме глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Путин призвал вернуться к целевым показателям по инфляции в 4%

По словам председателя ЦБ, если бы совет директоров регулятора сохранил ключевую ставку неизменной, инфляция была бы еще выше — "где-то до 4 п. п.".

Чтобы справиться с последствиями, пришлось бы еще больше повышать ставки, отметила Набиуллина.

Глава Банка России также рассказала, что считает рост инфляции не краткосрочным всплеском на фоне пандемии, а кардинальным изменением трендов, сообщает ТАСС.

Ранее Набиуллина рассказала, что по итогам 2021 года инфляция несколько превысит 8%. Позднее Росстат уточнил, что показатель составил 8,39%. При этом к концу года продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты - на 19,4%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Центральный банк России
Центральный банк России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.