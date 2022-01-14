Глава ЦБ назвала условие роста инфляции в полтора раза

Рост инфляции в мире является кардинальным изменением трендов

Инфляция в России могла бы оказаться выше на четыре процентных пункта, если бы Центробанк не ужесточил денежно-кредитную политику. С таким заявлением в пятницу, 14 января, выступила на Гайдаровском форуме глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По словам председателя ЦБ, если бы совет директоров регулятора сохранил ключевую ставку неизменной, инфляция была бы еще выше — "где-то до 4 п. п.".

Чтобы справиться с последствиями, пришлось бы еще больше повышать ставки, отметила Набиуллина.

Глава Банка России также рассказала, что считает рост инфляции не краткосрочным всплеском на фоне пандемии, а кардинальным изменением трендов, сообщает ТАСС.

Ранее Набиуллина рассказала, что по итогам 2021 года инфляция несколько превысит 8%. Позднее Росстат уточнил, что показатель составил 8,39%. При этом к концу года продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты - на 19,4%.

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