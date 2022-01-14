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Столтенберг: НАТО уже приняла решение о приеме Украины и Грузии

12:46
  • пятница
  • 14 января 2022

Но сроки еще не установлены

Североатлантический альянс принял решение о вступлении в НАТО Украины и Грузии еще 14 лет назад - на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.
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Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако с тех пор точные сроки вступления не установлены, в организации пока не могут их назвать.

"В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно", - заметил он в интервью итальянской газете La Repubblica.

На данный момент в НАТО пока сконцентрировались на оказании военной помощи Грузии и Украине. Столтенберг отметил, что в организации действует политика "открытых дверей" - все, кто обращается за помощью, альянс готов достигнуть натовских стандартов.

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