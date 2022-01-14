Начальник Радиотехнических войск ВКС России арестован за взятку

Генерал-майора оставят под стражей до 20 апреля

Взятка в особо крупном размере – такое обвинение предъявили начальнику Радиотехнических войск ВКС России. Андрей Кобан задержан, следствие ходатайствует об аресте подозреваемого до 20 апреля.

"Генерал-майору Кобану предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда в Москве.

Если вина генерала будет доказана, Кобану грозит наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки. По данным ТАСС, речь идет о сумме в 5 миллионов рублей.

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