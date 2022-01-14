В 2022 году реконструируют и построят 10 станций МЦД

Об этом сообщил мэр столицы

В столице в этом году планируют завершить реконструкцию и строительство сразу 10 станций МЦД. Об этом рассказал в пятницу мэр Сергей Собянин в социальной сети.

Большой объём работ - на четвёртой линии Московских центральных диаметров. Уже весной пассажиров должна принять станция "Минская". Там создадут новый транспортный узел. Обустроят удобный вестибюль и переход на Солнцевскую ветку метро.

Также завершат реконструкцию пяти станций четвертого маршрута МЦД. А с запуском движения по линии улучшится транспортное обслуживание жителей более чем 20 районов Москвы. Кроме того, до конца года закончат строительство станций "Печатники" и "Марьина Роща". После реконструкции откроют "Тимирязевскую". А на "Окружной" сделают тёплый переход на МЦК.

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