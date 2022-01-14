Скончалась актриса Анастасия Вознесенская

Вдове Андрея Мягкова было 78 лет

Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская. Вдове известного актера Андрея Мягкова было 78 лет.

"Анастасия Валентиновна скончалась", - сообщили в МХТ имени Чехова.

Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве, училась в Школе-студии МХАТ. Замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова вышла в 1963 году. С 1965 года служила в театре "Современник". Вместе с Олегом Ефремовым перешла из "Современника" во МХАТ, после раскола театра в 1987 году - в МХТ имени Чехова.

Вознесенская сыграла более чем в 20 кинокартинах. Широкую известность актрисе принесла главная женская роль в популярном фильме "Майор Вихрь". Информация о времени и месте прощания и похорон появится позже, передает "Интерфакс".

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