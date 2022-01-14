ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве продолжается строительство Юго-Восточной хорды

15:03
  • пятница
  • 14 января 2022

Когда ее откроют?

Весной следующего года полностью будет запущен важный транспортный проект - Юго-Восточная хорда. Сейчас работа там идёт почти на всех участках. Учитывать приходится многие нюансы. Ведь рядом плотная городская застройка, МЦК и даже русло реки.

В 30-градусную жару и 20-градусный мороз. На этом масштабном проекте строители работают круглосуточно. И спустя два года после начала, очертания первого отрезка Юго-Восточной хорды уже проглядываются.  

Тяжелые грузовики доставляют огромные пролеты моста. Затем многотонный кран поднимает их наверх для монтажа. Будущая дорога собирается по частям, словно пазл.

Длина этого отрезка Юго-Восточной хорды – почти полтора километра. И практически вся новая трасса пройдет по мостам и другим искусственным сооружениям.

Возведение столь масштабных конструкций в плотной городской застройке –  сложнейшая задача. Рядом действующая линия МЦК, работу которой не прерывали ни на минуту. Строителям пришлось перенести километры инженерных коммуникаций.

На этом участке будут развороты, шесть съездов на прилегающие улицы и Третье транспортное кольцо. Вся Юго-Восточная хорда протянется от шоссе Энтузиастов до Варшавского, и далее - до Новой Москвы. Магистраль соединит более 20 столичных районов с населением в несколько миллионов человек.

Строители уже открыли движение на некоторых съездах с этого участка. Полностью запуск магистрали, как и всей Юго-Восточной хорды, запланирован до конца следующего года.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Строительство моста
Строительство моста
Строительство ЮВХ
Строительство ЮВХ
Строительство ЮВХ
Строительство ЮВХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.