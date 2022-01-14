В Москве продолжается строительство Юго-Восточной хорды

Когда ее откроют?

Весной следующего года полностью будет запущен важный транспортный проект - Юго-Восточная хорда. Сейчас работа там идёт почти на всех участках. Учитывать приходится многие нюансы. Ведь рядом плотная городская застройка, МЦК и даже русло реки.

В 30-градусную жару и 20-градусный мороз. На этом масштабном проекте строители работают круглосуточно. И спустя два года после начала, очертания первого отрезка Юго-Восточной хорды уже проглядываются.

Тяжелые грузовики доставляют огромные пролеты моста. Затем многотонный кран поднимает их наверх для монтажа. Будущая дорога собирается по частям, словно пазл.

Длина этого отрезка Юго-Восточной хорды – почти полтора километра. И практически вся новая трасса пройдет по мостам и другим искусственным сооружениям.

Возведение столь масштабных конструкций в плотной городской застройке – сложнейшая задача. Рядом действующая линия МЦК, работу которой не прерывали ни на минуту. Строителям пришлось перенести километры инженерных коммуникаций.

На этом участке будут развороты, шесть съездов на прилегающие улицы и Третье транспортное кольцо. Вся Юго-Восточная хорда протянется от шоссе Энтузиастов до Варшавского, и далее - до Новой Москвы. Магистраль соединит более 20 столичных районов с населением в несколько миллионов человек.

Строители уже открыли движение на некоторых съездах с этого участка. Полностью запуск магистрали, как и всей Юго-Восточной хорды, запланирован до конца следующего года.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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